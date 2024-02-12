Информация о возможном крахе экономики России после СВО оказалась недостоверной

Информация о возможном крахе экономики России после окончания специальной военной операции (СВО) оказалась недостоверной.

Профессор Оксфордского университета Михаэль Рохлиц в интервью N-TV заявил, что к окончанию спецоперации экономика России рухнет, потому что держится только на доходах от военно-промышленного комплекса (ВПК).

В действительности экономика России показывает рост, ее показатели выше прогнозов. Об этом заявил 12 февраля президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что нефтегазовые доходы РФ выросли почти на 25 процентов, что указывает на растущую роль несырьевых и обрабатывающих отраслей.

По словам президента, достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях российской экономики. К примеру, объем промышленного производства за год вырос на 3,5 процента, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5 процента. По некоторым направлениям «отмечены и вовсе двузначные темпы роста». Например, компьютеры и периферия прибавили 32,8 процента, а транспортные средства, прежде всего авиационная техника и судостроение, выросли на 25,5 процента.

В январе Путин также назвал экономику России крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности. По этому показателю стране удалось опередить Германию. При этом в мировом рейтинге страна по итогам 2023 года заняла пятую строчку, уступив только Китаю, США, Индии и Японии.

О росте экономики России говорили и западные специалисты. Экономический обозреватель Патрисия Коэн заявила, что Москва может опередить США и Европейский союз (ЕС) по темпу роста ВВП вопреки санкциям. «Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — сказала Коэн.

Экс-посол Франции в России Жана де Глиниасти, в свою очередь, выразила мнение, что российская экономика успешно сопротивляется санкциям благодаря дипломатической подготовке.

«Ей удалось найти альтернативные рынки для продажи сырья. Была проведена целая дипломатическая подготовка, чтобы обеспечить себе тыл», — высказалась эксперт о российской экономике. По ее словам, 2023 год год также оказался удачным для сельского хозяйства. Жан де Глиниасти напомнила, что в России собрали рекордный урожай зерновых.



Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 2,6 процента с 1,1 процента, ожидавшихся им в октябре. Согласно итогам января, экономика России сейчас растет быстрее, чем в США, сообщили в МВФ. В сельском хозяйстве также отмечается рост: отечественным аграриям удалось не только закрывать потребности российского покупателя, но и продавать на экспорт.

Комментарий Михаэля Рохлица о том, что экономика России может рухнуть после окончания СВО, потому что держится только на доходах от ВПК, опубликовали иностранные СМИ. Его слова не получили широкого распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»