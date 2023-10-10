Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС

NYT: Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП вопреки санкциям

Экономика России даже через полтора года после введение западных санкций демонстрирует устойчивость. Об этом заявила экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times (NYT).

Эксперт предрекла рост экономике России и подчеркнула, что Москва может опередить США и Европейский союз (ЕС) по темпу роста ВВП вопреки санкциям. Она подчеркнула, что согласно прогнозу Центробанка РФ, ВВП страны в 2023 году может подняться на 2,5 процента.

«Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — сказала Коэн.

Журналист добавила, что Москва открыла способ найти новых покупателей энергоносителей и стала быстрыми темпами вкладывать деньги в экономику. Таким образом страна не только удовлетворила свои военные потребности, но и обеспечила работой многих граждан, увеличив размер еженедельных выплат.

Ранее санкции против Россииназвали провалом. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер.