У Путина попросили разрешения вылавливать больше крабов

Российские добытчики пожаловались на потерю «исторических» объемов вылова краба

Российский малый и средний бизнес пожаловался на потерю «исторических» объемов вылова краба. В связи с сокращением добычи до «микроскопической» хабаровская «Восточно-промысловая компания» попросила у президента Владимира Путина разрешения вылавливать больше, сообщает РБК.

В 2019-2023 годах в ходе реформы крабового рынка были распределены 98 процентов от общего допустимого улова крабов в основных районах промысла. Прочее обещали распределить между МСП, которые не аффилированы с крупными холдингами и с которыми заключены договоры о закреплении квоты добычи по «историческому» принципу. Однако малые предприятия пожаловались, что в результате такого передела им стало «экономически невозможно» работать.

По словам представителей «Восточно-промысловой компании», в 2024 году предприятие потеряло от 54 до 85 процентов объемов добычи в зависимости от ресурса. Причиной стало игнорирование решения исключить из-под действия законодательства об инвестиционных квотах субъекты МСП.

«По итогам торгов предполагалось, что за компаниями малого и среднего предпринимательства останется 685 тонн краба, но по факту за ними осталось 446 тонн», — пояснил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Сильнее всего пострадали добывающие краба стригуна в Охотском море и в районе Камчатки и Курильских островов, а также ведущие промысел камчатского краба компании — их потери составили от 76 до 94 процентов.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края предложила исключить из списка для аукционов синего, камчатского и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье. Если эти виды попадут на торги, то проблемы у предприятий усугубятся, отметили эксперты.

Генеральная прокуратура России 23 января подала к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке два иска на сумму 376 миллиардов рублей. В общей сложности иски поданы к 45 ответчикам. Среди ответчиков фигурирует сахалинский рыбопромышленник, беглый «крабовый король» Олег Кан. Сбежавший из России в Японию в 2018 году бизнесмен обвиняется в создании преступного сообщества и контрабанде краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей.