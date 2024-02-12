Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:23, 12 февраля 2024Экономика

У Путина попросили разрешения вылавливать больше крабов

Российские добытчики пожаловались на потерю «исторических» объемов вылова краба

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский малый и средний бизнес пожаловался на потерю «исторических» объемов вылова краба. В связи с сокращением добычи до «микроскопической» хабаровская «Восточно-промысловая компания» попросила у президента Владимира Путина разрешения вылавливать больше, сообщает РБК.

В 2019-2023 годах в ходе реформы крабового рынка были распределены 98 процентов от общего допустимого улова крабов в основных районах промысла. Прочее обещали распределить между МСП, которые не аффилированы с крупными холдингами и с которыми заключены договоры о закреплении квоты добычи по «историческому» принципу. Однако малые предприятия пожаловались, что в результате такого передела им стало «экономически невозможно» работать.

По словам представителей «Восточно-промысловой компании», в 2024 году предприятие потеряло от 54 до 85 процентов объемов добычи в зависимости от ресурса. Причиной стало игнорирование решения исключить из-под действия законодательства об инвестиционных квотах субъекты МСП.

Материалы по теме:
Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Ненасытные.Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
23 июня 2021
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

«По итогам торгов предполагалось, что за компаниями малого и среднего предпринимательства останется 685 тонн краба, но по факту за ними осталось 446 тонн», — пояснил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Сильнее всего пострадали добывающие краба стригуна в Охотском море и в районе Камчатки и Курильских островов, а также ведущие промысел камчатского краба компании — их потери составили от 76 до 94 процентов.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края предложила исключить из списка для аукционов синего, камчатского и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье. Если эти виды попадут на торги, то проблемы у предприятий усугубятся, отметили эксперты.

Генеральная прокуратура России 23 января подала к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке два иска на сумму 376 миллиардов рублей. В общей сложности иски поданы к 45 ответчикам. Среди ответчиков фигурирует сахалинский рыбопромышленник, беглый «крабовый король» Олег Кан. Сбежавший из России в Японию в 2018 году бизнесмен обвиняется в создании преступного сообщества и контрабанде краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Десять детей пострадали в ДТП на российской трассе

      Родителям подсказали способ убедить бабушек помогать с внуками

      Бывший главред Tatler осужден на семь лет за вымогательство у Чемезова

      Обнаружены остатки взорвавшейся звезды

      В Кремле ответили на заявления Киева об использовании ВС России Starlink

      Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова

      В Кремле ответили на вопрос об обысках силовиков в Росавиации

      Россиянам назвали самую модную одежду на весну 2024 года

      В московском интернате при МГУ произошло массовое отравление детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше