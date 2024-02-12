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14:41, 12 февраля 2024Спорт

В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста

В Германии задержан подозреваемый в убийстве украинского баскетболиста Ермакова

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, им оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, который ранее уже совершал нападения и грабежи. В общей сложности он нанес Ермакову и его другу Артему Козаченко девять ножевых ранений в грудь и живот.

Конфликт произошел вечером 11 февраля в Оберхаузене. Молодые люди устроили драку, когда вышли из автобуса, направлявшегося на вокзал. «На них напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации», — рассказали в Федерации баскетбола Киева.

Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В составе юношеской сборной Украины (U-16) Ермаков выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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