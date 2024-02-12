Губернатор Запорожья Балицкий: ВС России готовы противостоять украинским БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России готовы противостоять войскам по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые создает Киев, в Запорожской области. О готовности к противостоянию с новым родов войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил губернатор региона Евгений Балицкий, его слова передает ТАСС.

«Враг делает очередные заявления о том, что будет вводить целый род войск. В принципе, идея понятна. Мы не отстаем: строим прекрасные опорники, снабжаем наши батальоны, нашу армию беспилотными средствами, которые необходимы для ведения современной борьбы. И техническое обеспечение, которое поступает в армию, ничем не уступает натовскому», — рассказал он.

По словам губернатора Запорожья, в регионе строят укрепленные опорные пункты и наращивают производство собственных БПЛА. Он также отметил, что на базе предприятий в области поставлен ряд производственных линий, которые выпускают беспилотники.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пошагово рассказал, что Украину уничтожали изнутри свои же политики, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада. Глава региона отметил, что не сомневается в том, что воссоединение России и Украины произойдет.