Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 12 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожской области заявили о готовности противостоять украинским БПЛА

Губернатор Запорожья Балицкий: ВС России готовы противостоять украинским БПЛА

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России готовы противостоять войскам по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые создает Киев, в Запорожской области. О готовности к противостоянию с новым родов войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил губернатор региона Евгений Балицкий, его слова передает ТАСС.

«Враг делает очередные заявления о том, что будет вводить целый род войск. В принципе, идея понятна. Мы не отстаем: строим прекрасные опорники, снабжаем наши батальоны, нашу армию беспилотными средствами, которые необходимы для ведения современной борьбы. И техническое обеспечение, которое поступает в армию, ничем не уступает натовскому», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

По словам губернатора Запорожья, в регионе строят укрепленные опорные пункты и наращивают производство собственных БПЛА. Он также отметил, что на базе предприятий в области поставлен ряд производственных линий, которые выпускают беспилотники.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пошагово рассказал, что Украину уничтожали изнутри свои же политики, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада. Глава региона отметил, что не сомневается в том, что воссоединение России и Украины произойдет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

      Обнаружен радиопульсар в остатке сверхновой

      Несколько сотен грузовиков скопилось на границе России и Грузии

      Москвичей предупредили о новом барическом рекорде

      Цены на газ в Европе упали до минимума с лета

      Отец актера из «Слова пацана» раскритиковал сериал

      Ушедшую из дома 16-летнюю россиянку нашли без чувств в лесу с бутылкой водки

      Раскрыты неожиданные подробности аварии с детским автобусом под Псковом

      Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов

      Канье Уэста обвинили в одержимости Тейлор Свифт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше