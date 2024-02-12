Власти раскрыли судьбу бывшего здания посольства Украины

Песков: решение по бывшему зданию посольства Украины примут в интересах РФ

Решение по бывшему зданию посольства Украины будет принято в соответствии с интересами РФ. Дальнейшую судьбу постройки раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит агентство РИА Новости.

Представитель власти ответил на вопрос журналистов о том, кто будет принимать решение о дальнейшем использовании бывшего здания посольства Украины и было ли согласовано с Кремлем решение о расторжении договора аренды с посольством Украины. «Это больше относится к внешнеполитической деятельности, в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел, поэтому это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти и даже муниципальных властей в области внешней политики. Дальше решение будет приниматься в соответствии с нашими интересами», — заявил Песков.

Двумя днями ранее стало известно, что Россия разорвала договор аренды с посольством Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такое решение принципом взаимности — весной 2023 года Киевский горсовет расторг договор аренды с посольством России.

