Легенда советского хоккея рассказал о влиянии отстранения России от турниров

Борис Михайлов заявил, что развитие мирового хоккея без России невозможно

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов рассказал о влиянии отстранения сборной России от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

Михайлов заявил, что развитие мирового хоккея без России невозможно априори. «Они выступают против, потому что мы являемся конкурентами, если мы будем участвовать, то они могут не войти в призеры», — посчитал он.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Глава IIHF уточнил, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх будет решен в феврале-марте 2025 года.

Впервые Россия была отстранена в феврале 2022 года. Также страна была лишена права на проведение чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства планеты.