Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Роман Сафиуллин
Завтра
12:00 (Мск)
Хольгер Руне
Роттердам
12:53, 13 февраля 2024Спорт

Легенда советского хоккея рассказал о влиянии отстранения России от турниров

Борис Михайлов заявил, что развитие мирового хоккея без России невозможно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов рассказал о влиянии отстранения сборной России от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

Михайлов заявил, что развитие мирового хоккея без России невозможно априори. «Они выступают против, потому что мы являемся конкурентами, если мы будем участвовать, то они могут не войти в призеры», — посчитал он.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Глава IIHF уточнил, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх будет решен в феврале-марте 2025 года.

Впервые Россия была отстранена в феврале 2022 года. Также страна была лишена права на проведение чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства планеты.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Азербайджан провел «операцию возмездия» на границе с Арменией. Уничтожен боевой пост армянской армии

      На Западе рассказали о китайском конкуренте Javelin

      Мужчина попытался зайти в московское метро с самодельным ружьем

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Украинский беспилотник-разведчик сбили в российском регионе

      Школьник построил «луч смерти»

      Захарова отреагировала на объявление в розыск премьера Эстонии

      Легенда советского хоккея рассказал о влиянии отстранения России от турниров

      Россия нарастила вывоз рыбы

      Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше