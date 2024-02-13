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17:34, 13 февраля 2024Бывший СССР

Министр культуры Литвы отреагировал на объявление в розыск

Министр культуры Литвы Кайрис обрадовался объявлению в розыск в России

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что обрадовался новости об объявлении его в розыск в России. Его слова приводит Delfi.

«Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной», — отреагировал на ситуацию он.

По словам чиновника, Кремль «продолжает создавать свою собственную версию, которая противоречит фактам и логике». При этом Кайрис отметил, что этот шаг Москвы является «наградой для людей, которые поддерживают Украину».

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чиновников и политиков из стран Прибалтики объявили в розыск за уничтожение памятников советским воинам. По ее словам, это решение является только началом.

МВД России объявило в розыск главу минкульта Литвы Кайриса 13 февраля. Также в розыск была объявлена премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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      Александр Курбатов
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