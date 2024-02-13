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13:38, 13 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о пойманном ФСБ диверсанте СБУ

Готовивший диверсию в Ленобласти оказался военным подрывником из Казахстана
Начало событий в новости Суд отправил под стражу диверсанта СБУ за подготовку подрыва трубопровода

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Готовивший диверсию на трубопроводе в Ленинградской области оказался военным подрывником из Казахстана. Его данные раскрыли «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

Арестованный в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 281 («Диверсия») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ, является гражданином Казахстана Сергеем Зазулей.

Он окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР и институт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Зазуля прошел подготовку разведывательно-подрывного характера. Он планировал после подрыва трубопровода улететь в Ереван, у него нашли билет на самолет.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Зазулю до 9 апреля. Он дал признательные показания о том, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции по заданию Службы безопасности Украины. Он получил через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами.

Диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение трубопровода, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы. Он был задержан с поличным на месте планируемой диверсии. У него изъято пять бомб.

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      Любовь Ширижик
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