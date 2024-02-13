Суд отправил под стражу диверсанта СБУ за подготовку подрыва трубопровода

В Петербурге суд арестовал диверсанта СБУ за подготовку подрыва трубопровода

Начало событий в новости Задержанный ФСБ украинец рассказал о подготовке диверсии в Ленобласти

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 9 апреля гражданина Казахстана Сергея Зазулю, задержанного сотрудниками ФСБ за подготовку диверсии на трубопроводе в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с учетом данных правоохранительных органов о том, что мужчина заблаговременно приобрел билеты до Еревана.

Мужчину задержали еще 10 февраля. У него высшее военное образование, полученное в Высшем пограничном командном училище КГБ СССР и институте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Также он владеет специальными познаниями разведывательно-подрывного характера.

Зазуля дал признательные показания о том, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции по заданию Службы безопасности Украины. Он получил через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами.

Диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение трубопровода, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы. Он был задержан с поличным на месте планируемой диверсии. У него изъято пять бомб. Против него возбуждено уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.