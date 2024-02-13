Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 13 февраля 2024Силовые структуры

Суд отправил под стражу диверсанта СБУ за подготовку подрыва трубопровода

В Петербурге суд арестовал диверсанта СБУ за подготовку подрыва трубопровода
Начало событий в новости Задержанный ФСБ украинец рассказал о подготовке диверсии в Ленобласти

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 9 апреля гражданина Казахстана Сергея Зазулю, задержанного сотрудниками ФСБ за подготовку диверсии на трубопроводе в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с учетом данных правоохранительных органов о том, что мужчина заблаговременно приобрел билеты до Еревана.

Мужчину задержали еще 10 февраля. У него высшее военное образование, полученное в Высшем пограничном командном училище КГБ СССР и институте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Также он владеет специальными познаниями разведывательно-подрывного характера.

Зазуля дал признательные показания о том, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции по заданию Службы безопасности Украины. Он получил через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами.

Диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение трубопровода, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы. Он был задержан с поличным на месте планируемой диверсии. У него изъято пять бомб. Против него возбуждено уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше