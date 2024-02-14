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12:40, 14 февраля 2024Бывший СССР

Военный назвал последствия ударов «Искандерами» по полигону в Селидово

Военный Дандыкин: ВСУ не удержатся в Авдеевке после удара по полигону в Селидово

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не удержатся в Авдеевке после ударов «Искандерами» по полигону в Селидово, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможные последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее российская армия нанесла три удара ракетами «Искандер» с кассетными боевыми частями по полигону ВСУ в Селидово. Число раненных и погибших в ходе операции, по предварительным оценкам, может составлять от 300 до 1500 человек.

Информация об ударах получена от военкоров, но пока не подтверждена Минобороны, отметил Дандыкин. «Судя по всему, удары действительно наносились. Это связано, конечно же, с резервами, которые [главком ВСУ Александр] Сырский бросает для того, чтобы отбросить нас из Авдеевки, где мы закрепились и на юго-востоке, и на севере, зашли непосредственно в кварталы», — сообщил он.

По мнению военного, удары по полигону повлияют на ситуацию на поле боя, так как не дать врагу перебросить подкрепление, значит, облегчить боевые действия российским штурмовикам, которые сейчас освобождают Авдеевку.

«Сейчас противник все-таки какие-то части мелкими шажками перебрасывает, какую-то ротацию производит, потому что они там сидели до двух лет без смены. Ну, и заявление Сырского, что они уходят в оборону, исходя из ситуации, говорит о том, что они попытаются все-таки в Авдеевке удержаться. Мое мнение, что это вариант Артемовска, только в более ускоренном режиме. Я думаю, что не удержатся, потому что так будет происходить с теми резервами, которые они попытаются перебрасывать. Говорят, и перебрасывать особо нечего, потому что из третьей бригады их тоже немного осталось, они же наступали, понесли большие потери. Когда нет подвоза боеприпасов, нет людей, это сказывается и на моральном состоянии врага, и на физическом тоже», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Ранее сообщалось, что в Авдеевку направили членов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Предполагается, что Киев надеется удержать Авдеевку, чтобы сохранить внимание НАТО.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предполагал, что падение Авдеевки будет означать крушение всего фронта обороны вплоть до Краматорска, поэтому Украина будет бросать все новые силы в этот район, чтобы доказать свою боеспособность.

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