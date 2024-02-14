Губерниев высмеял контракт осужденного в Нидерландах футболиста со «Спартаком»

Губерниев обрадовался, что футболист Промес не получил российское гражданство

Телеведущий Дмитрий Губерниев высмеял контракт нападающего Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах, с московским «Спартаком». Его слова приводит Metaratings.

«Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу "Спартаку". Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы», — заявил Губерниев. Он обрадовался, что футболист хотя бы не получил российское гражданство.

Ранее 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. В данный момент футболист находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Футболист продолжил играть за «Спартак» и подал апелляцию.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.