Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
0:0
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Кайрат
Winline Зимний Кубок РПЛ
Болонья
Сегодня
21:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|21-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
18:24, 14 февраля 2024Спорт

Губерниев высмеял контракт осужденного в Нидерландах футболиста со «Спартаком»

Губерниев обрадовался, что футболист Промес не получил российское гражданство
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Губерниев высмеял контракт нападающего Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах, с московским «Спартаком». Его слова приводит Metaratings.

«Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу "Спартаку". Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы», — заявил Губерниев. Он обрадовался, что футболист хотя бы не получил российское гражданство.

Материалы по теме:
«Мы не боимся за репутацию» Как в российский спорт попадают иностранцы с криминальным прошлым и почему их все больше?
«Мы не боимся за репутацию»Как в российский спорт попадают иностранцы с криминальным прошлым и почему их все больше?
3 февраля 2024
«Я провалился» Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
«Я провалился»Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
22 октября 2018

Ранее 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. В данный момент футболист находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Футболист продолжил играть за «Спартак» и подал апелляцию.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

      «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям

      Валиева пропустит тур команды Тутберидзе

      Путин поручил делиться доходами с авторами прорывных решений

      Российская авиакомпания начала выдавать свидетельства рожденным в небе детям

      МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

      Домохозяйкам посоветовали сушить воздух в квартирах

      Улицы в российском городе захотели назвать в честь Китая

      Nvidia представила ИИ-помощника

      Звезда «Кадетства» стала жертвой мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше