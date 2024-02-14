Назван второй соперник сборной России по товарищескому матчу в марте

Сборная России по футболу 25 марта сыграет с Парагваем в Москве

Сборная России по футболу 25 марта проведет товарищеский матч с командой Парагвая. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Южноамериканская команда занимает 53-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее был назван первый соперник россиян по мартовскому сбору. 21 марта россияне встретятся с Сербией. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.