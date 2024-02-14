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19:40, 14 февраля 2024Спорт

Названо количество зарегистрировавшихся для участия в Играх дружбы стран

В Минспорта заявили, что 34 страны зарегистрировались для участия в Играх дружбы
Алексей Морозов

Алексей Морозов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов назвал количество зарегистрировавшихся для участия в Играх дружбы стран. Его слова приводит ТАСС.

Морозов заявил, что 34 страны зарегистрировались в этом движении. Он подчеркнул, что Россия продвигает тезис о том, что спорт вне политики. «Часто у спортсменов бывает всего один шанс проявить себя на высоком уровне. Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта», — добавил политик.

В ноябре 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о проведении Игр дружбы Россией. Бах посчитал, что пока рано говорить о последствиях для Москвы из-за организации соревнований.

В 2024 году в Москве и Екатеринбурге пройдут Игры дружбы, а Казань примет Игры Будущего и Игры БРИКС.

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      Анастасия Борисова
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