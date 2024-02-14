В России заявили о начале серьезных геополитических процессов в Арктике

Политолог Прохоров: в Арктике начинаются серьезные геополитические процессы

В Арктическом регионе начинаются серьезные геополитические процессы, о которых свидетельствует активность российских властей. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Российской ассоциации политических консультантов Валерий Прохоров.

По словам политолога, о начале таких процессов говорят возможный выход России из Арктического совета, поездка спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Норильск и заявление полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о Шпицбергене.

«Я не ошибся, когда предположил, что возникшая на арктическом направлении активность руководства страны (...) — это маркеры начала новых серьезных геополитических процессов в Арктическом регионе», — заявил политолог.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов допустил, что Москва может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам. После этого, 14 февраля, Россия приостановила внесение членских взносов в совете.