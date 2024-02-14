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07:25, 14 февраля 2024Мир

Россия решила приостановить выплату взносов в Арктический совет

МИД заявил о приостановке Россией выплаты ежегодных взносов в Арктический совет

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет. Об этом заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Уточняется, что выплата приостановлена до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов. В ведомстве добавили, что Москва может рассмотреть вопрос о выходе из данной организации, однако в данный момент об этом речь не идет.

Арктический совет был создан в 1996 году как международная организация арктических государств для сотрудничества в сфере охраны окружающей среды в приполярных районах. В него входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов допустил, что Москва может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам. При этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что деятельность Арктического совета утратит смысл без участия в нем России.

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      Марина Совина
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