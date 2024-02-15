Гандболист сборной России высказался об отстранении от международных турниров

Гандболист Шишкарев: думаю, на крупном турнире мы выступим не раньше 2026 года

Капитан гандбольной сборной России Даниил Шишкарев высказался об отстранении от международных турниров. Своим мнением он поделился в интервью «Ленте.ру».

«Думаю, что на крупном международном соревновании мы примем участие не раньше 2026 года», — заявил Шишкарев. По словам гандболиста, отстранение очень негативно скажется на всех видах спорта, кроме хоккея и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая, по его мнению, является самодостаточной и продолжает привлекать сильных легионеров.

Также Шишкарев рассказал о мотивации участвовать в товарищеских матчах в условиях, когда сборная России не готовится к официальным матчам. «Что касается мотивации, то день на день не приходится. Бывает, что ты утомлен распорядком, тренировками — тогда начинаешь задумываться, а для чего все это нужно? Но проходит время, ты надеваешь майку сборной страны, снова испытываешь эмоции, которые двигают тебя вперед», — заявил игрок.

Шишкарев вспомнил первые эмоции, когда узнал об отстранении от международных турниров. «Не было никакой злости, была обида, потому что нам открывалась довольно легкая дорога на чемпионат мира — мы должны были сыграть либо со Словакией, либо с Бельгией. По соотношению сил мы понимали, что, скорее всего, обыграем и тех, и других», — сказал гандболист.

Шишкарев — двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара», он награжден медалью «За заслуги перед Македонией». Также 35-летний спортсмен является бронзовым призером клубного чемпионата мира и шестикратным чемпионом России.

15 февраля хоккеисты молодежной сборной России попросили Международную федерацию хоккея вернуть их на чемпионат мира. «Наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира», — заявили спортсмены, напомнив, что в 2022-м турнир не был доигран из-за коронавируса, в 2023-м и 2024-м их не допустили из-за проблем с безопасностью. Они назвали письмо криком души.