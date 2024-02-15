Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
1:2
Завершен
Питон Стирнс
Дубай (ж)
Команда Райковича
120:134
Завершен
Команда Паскуаля
Единая лига ВТБ - Матч Звёзд|Матч звёзд Единой лиги ВТБ
СКА
4:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Айлендерс
5:6
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Дарья Касаткина
Отменён
Марта Костюк
Дубай (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
13:00 (Мск)
Даяна Ястремская
Дубай (ж)
08:31, 19 февраля 2024Спорт

Гандболист сборной России высказался об отстранении от международных турниров

Гандболист Шишкарев: думаю, на крупном турнире мы выступим не раньше 2026 года

Фото: Василий Пономарев / РИА Новости

Капитан гандбольной сборной России Даниил Шишкарев высказался об отстранении от международных турниров. Своим мнением он поделился в интервью «Ленте.ру».

«Думаю, что на крупном международном соревновании мы примем участие не раньше 2026 года», — заявил Шишкарев. По словам гандболиста, отстранение очень негативно скажется на всех видах спорта, кроме хоккея и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая, по его мнению, является самодостаточной и продолжает привлекать сильных легионеров.

Также Шишкарев рассказал о мотивации участвовать в товарищеских матчах в условиях, когда сборная России не готовится к официальным матчам. «Что касается мотивации, то день на день не приходится. Бывает, что ты утомлен распорядком, тренировками — тогда начинаешь задумываться, а для чего все это нужно? Но проходит время, ты надеваешь майку сборной страны, снова испытываешь эмоции, которые двигают тебя вперед», — заявил игрок.

Шишкарев вспомнил первые эмоции, когда узнал об отстранении от международных турниров. «Не было никакой злости, была обида, потому что нам открывалась довольно легкая дорога на чемпионат мира — мы должны были сыграть либо со Словакией, либо с Бельгией. По соотношению сил мы понимали, что, скорее всего, обыграем и тех, и других», — сказал гандболист.

Шишкарев — двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара», он награжден медалью «За заслуги перед Македонией». Также 35-летний спортсмен является бронзовым призером клубного чемпионата мира и шестикратным чемпионом России.

15 февраля хоккеисты молодежной сборной России попросили Международную федерацию хоккея вернуть их на чемпионат мира. «Наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира», — заявили спортсмены, напомнив, что в 2022-м турнир не был доигран из-за коронавируса, в 2023-м и 2024-м их не допустили из-за проблем с безопасностью. Они назвали письмо криком души.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Трампу предрекли продажу своей обуви для оплаты штрафа

      Идею запретить аренду жилья без счетчиков оценили

      Россияне рекордно задолжали банкам

      В Брянской области сбили второй украинский БПЛА

      Российские школьницы обвинили преподавателя в домогательствах

      Российские разведчики перехватили разговор бойца ВСУ о ситуации на передовой

      Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве

      В Херсоне произошли взрывы

      Один из крупнейших золотодобытчиков в России продал бизнес в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше