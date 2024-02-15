Игроки молодежной сборной России попросили IIHF вернуть их на чемпионат мира

Хоккеисты молодежной сборной России попросили IIHF вернуть команду на ЧМ-2025

Игроки молодежной сборной России по хоккею обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за отстранения команды от турниров. Их письмо приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.

«Мы не понимаем, что происходит с мировым хоккеем: наша команда пропустила уже три молодежных чемпионата мира», — заявили спортсмены, напомнив, что в 2022-м турнир не был доигран из-за коронавируса, в 2023-м и 2024-м их не допустили из-за проблем с безопасностью. Они назвали письмо криком души.

«Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», — подчеркнули хоккеисты.

14 февраля глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш призвал вернуть сборную России на международные турниры. По его словам, спортсмены не виноваты в ситуации на Украине.

13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.