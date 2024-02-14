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11:48, 14 февраля 2024Спорт

Глава профсоюза игроков НХЛ призвал вернуть Россию на международные турниры

Глава профсоюза игроков НХЛ Уолш призвал вернуть Россию на международные турниры

Фото: Unsplash

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш призвал вернуть сборную Росси на международные турниры. Его слова приводит The Athletic.

По его словам, российские хоккеисты не виноваты в ситуации на Украине. «Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть турнир с участием России. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран», — заявил Уолш.

Ранее об отстранении сборной России от международных турниров высказался форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин. Он понадеялся на скорое возвращение страны.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Глава IIHF Люк Тардиф уточнил, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх будет решен в феврале-марте 2025 года.

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      Алексей Гусев
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