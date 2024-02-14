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10:07, 14 февраля 2024Спорт

Малкин высказался об отстранении сборной России от международных турниров

Малкин понадеялся на скорое возвращение сборной России на международные турниры

Фото: Rick Scuteri / USA TODAY Sports / Reuters

Форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин высказался об отстранении сборной России по хоккею от международных турниров. Его слова приводит The Athletic.

Спортсмен понадеялся на скорое возвращение команды. «Это немного сложно понять, потому что мы играем в НХЛ, но мы не можем играть за сборную — это немного тяжело. Конечно, я хочу, чтобы молодые ребята играли», — заявил Малкин.

По словам россиянина, все его соотечественники хотят играть за сборную. «Посмотрите на футбол — насколько крут чемпионат мира, сколько людей его смотрит», — добавил он.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Глава IIHF Люк Тардиф уточнил, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх будет решен в феврале-марте 2025 года.

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      Алексей Гусев
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