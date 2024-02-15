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08:38, 15 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

Федоров сообщил о повреждении объекта инфраструктуры взрывом в Запорожье

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом в городе Запорожье.

«Предварительно — попадания по объекту инфраструктуры Запорожья», — написал он.

Утром 15 февраля власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

Позже сообщалось о взрывах в Киеве и Львове. Корреспонденты издания «Общественное» сообщали также о взрывах ракет в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины, а также в Днепре и подконтрольном Киеву Запорожье.

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      Марина Совина
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