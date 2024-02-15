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18:46, 15 февраля 2024Экономика

Президент Аргентины заявил о нахождении страны в шаге от долларизации

Президент Аргентины Милей заявил, что страна находится в шаге от долларизации

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Экономика Аргентины с учетом обменного рыночного курса находится в шаге от долларизации. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей журналистам, спросившим о возможности реализации такого сценария, пишет La Nacion.

Политик уточнил, что наличие семи миллиардов долларов покрывает 87,5 процента денежной базы, составляющей около восьми миллиардов.

Недавно вступивший в должность либертарианец Милей шел на выборы под лозунгами отказа от песо в пользу американского доллара, однако, придя к власти, не стал менять валюту и закрывать Центробанк. При этом в своей инаугурационной речи он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.

За год цены в Аргентине поднялись на 254,2 процента. Страна обогнала Венесуэлу в списке мировых лидеров по уровню инфляции. Новые власти девальвировали национальную валюту, после чего доллар стал стоить не 365, а более 800 песо. Номинал самых крупных купюр подняли с 2 до 25 и 50 тысяч песо, что Милей объяснил желанием избавить граждан от необходимости носить большие пачки денег.

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      Дмитрий Воронин
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