Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову

Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Отмечается, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного полета на Международной космической станции (МКС).

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», — говорится в документе.

Также Корсакову присвоили почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.

Ранее в феврале НАСА сообщило, что запуск корабля Crew Dragon к МКС с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным перенесли с 22 февраля.

В том же месяце звание Героя России присвоили космонавту-испытателю госкорпорации «Роскосмос» Денису Матвееву.