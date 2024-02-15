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11:28, 15 февраля 2024Наука и техника

Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову

Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Отмечается, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного полета на Международной космической станции (МКС).

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», — говорится в документе.

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Также Корсакову присвоили почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.

Ранее в феврале НАСА сообщило, что запуск корабля Crew Dragon к МКС с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным перенесли с 22 февраля.

В том же месяце звание Героя России присвоили космонавту-испытателю госкорпорации «Роскосмос» Денису Матвееву.

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      Даниил Иринин
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