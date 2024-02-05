Космонавту Матвееву присвоили звание Героя России

Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Матвееву

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю госкорпорации «Роскосмос» Денису Матвееву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что звание космонавту отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина присвоено за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Также Матвееву присвоили почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.

Денис Матвеев был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2010 году, а с 2012 года он входит в отряд «Роскосмоса» как космонавт-испытатель. В марте 2022 года он отправился к МКС в составе экспедиции, которая пробыла на станции 195 суток.

Ранее стало известно, что российский космонавт, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Он превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который провел в космосе более 878 суток.