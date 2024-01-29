Путин подтвердил планы отправки белорусской женщины-космонавта на МКС

Путин: белорусская женщина-космонавт полетит на российский сегмент МКС весной

Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полету на Международную космическую станцию (МКС) весной 2024 года. Соответствующие планы подтвердил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», — сказал он.

Отмечается, что в экипаж корабля «Союз МС-25», который отправится к МКС в марте, войдет гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер — Анастасия Ленкова), космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24», а миссия Дайсон продлится до сентября.

Ранее стало известно, что бортовые системы пилотируемого корабля «Союз МС-25» испытали в безэховой камере на космодроме Байконур.

В апреле 2023 года академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Белоруссии Александр Шумилин сообщил, что белорусские специалисты разрабатывают спутник дистанционного зондирования Земли с разрешением аппаратуры 0,5 метра.