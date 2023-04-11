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14:54, 12 апреля 2023Наука и техника

Белоруссия разработает спутник

В Белоруссии разработают спутник дистанционного зондирования Земли

Фото: NASA / Unsplash

Белорусские специалисты разрабатывают спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением аппаратуры 0,5 метра. Аппарат может быть включен в состав российской орбитальной группировки. Об этом сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Александр Шумилин, передает ТАСС.

«На 2028 год запуск [разрабатываемого российско-белорусского] спутника разрешением 0,35 метра, сверхвысокого разрешения. 2028 год достаточно далеко, поэтому идет проработка запуска спутника разрешением 0,5 метра», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах создания полностью белорусского спутника.

Шумилин отметил, что один спутник не представляет большого интереса с точки зрения использования в реальном секторе экономики. По его словам, Белоруссии интересна группировка спутников ДЗЗ.

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«Отработка технологий идет на основании группировки. Поэтому в российской группировке перспективных аппаратов разрешением 0,5 метра, предполагается, что будет один из белорусских спутников, в который мы вложим больше своих ресурсов, в разработку и создание», — сказал академик-секретарь. Он добавил, что в создаваемой орбитальной группировке аппаратов ДЗЗ оптическая полезная нагрузка будет спроектирована, разработана и частично изготовлена в Белоруссии.

В январе директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой сообщил, что Россия вместе с Белоруссией в 2028 году запустит спутник ДЗЗ.

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Даниил Иринин
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