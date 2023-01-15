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23:32, 15 января 2023Наука и техника

В Белоруссии рассказали о планах запустить спутник вместе с Россией

Россия и Белоруссия планируют запустить спутник в 2028 году

Фото: NASA / Globallookpress.com

Россия вместе с Белоруссией в 2028 году запустят спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир СТВ.

Специалист назвал сроки запуска аппарата. «Сейчас плановые сроки — это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее», — подчеркнул он. Эксперт рассказал, что многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие. При этом 90 процентов комплектующих — отечественные.

Ранее стало известно, что Россия намерена в 2023 году обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения. Речь идет о двух «Глонассах-К» и одном «Глонассе-К2». Кроме того, в этом году запланирован старт станции «Луна-25» и запуск на орбиту десяти наноспутников.

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Марина Совина
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