В Норвегии прокомментировали возможный выход России из Арктического совета

МИД Норвегии: Осло будет сожалеть, если Москва выйдет из Арктического совета

В случае, если Москва решится на выход из Арктического совета, Осло будет очень сожалеть. Об этом заявила советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц, сообщает РИА Новости.

«Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами. Мы считаем, что крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — объяснила она позицию Осло, отметив, что Норвегия поддерживает контакты со всеми членами организации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов допустил, что Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам. После этого, 14 февраля, Россия приостановила внесение членских взносов в организации.

В ноябре 2023 года председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета норвежец Мортен Хеглунд заявил, что прекращение полноценного сотрудничества между Россией и другими членами совета затрудняет работу организации. Также он выразил мнение, что организация вряд ли сможет вернуться к полноценной работе.