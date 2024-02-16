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15:46, 16 февраля 2024Россия

Медведеву рассказали о смерти Навального

РИА Новости: помощник зампреда СБ заявил, что Медведев знает о смерти Навального

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заместителю председателя Совета безопасности России (СБ) Дмитрию Медведеву рассказали о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщил его помощник Олег Осипов РИА Новости.

Он отметил, что экс-президент России в курсе указанных событий.

До этого в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) заявили об отсутствии жалоб на здоровье от Навального.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Навального в колонии. Он отбывал наказание в поселке Харп, куда его перевезли из Владимирской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что медики должны выяснить причину случившегося.

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      Анна Щербакова
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