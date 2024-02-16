Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:53, 16 февраля 2024Экономика

Названы сроки снижения ставок по кредитам в России

ВТБ: ставки по кредитам в России снизятся не раньше второй половины 2024 года
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ставки по кредитам в России начнут дешеветь не раньше второй половины 2024 года. Сроки снижения ставок назвали аналитики банка ВТБ, их цитирует РИА Новости.

По итогам заседания совета директоров Центробанка было решено прервать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, и сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Представители регулятора заявили, что текущий уровень ставки уже привел к снижению инфляционных ожиданий и замедлению роста цен. Однако высокий спрос и дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, не позволяют приступить к снижению ставки.

Аналитики ВТБ считают, что кредиты в России начнут дешеветь летом — когда регулятор приступит к смягчению ДКП. Пока же стабилизация зафиксирует рекордную доходность по депозитам, и на рынке продолжится «время вкладчика», добавили они.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами? Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами?Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
25 июля 2022

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, на заседании совета директоров рассматривали как сохранение, так и повышении ставки. Пространство для шагов по смягчению денежно-кредитной политики увеличивается медленно. Кроме того, подчеркнула она, многое зависит от инфляционных ожиданий: если они высоки, кредиты будут дорогими вне зависимости от ставки.

В рамках обновленного прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка на 2024 год увеличилась с 12,5-14,5 процента до 13,5-15,5 процента. Также поднялся с 7-9 до 8-10 процентов ожидаемый уровень показателя на 2025 год. Оценки были скорректированы на фоне озвученного 16 февраля решения совета директоров ЦБ РФ сохранить ключевую ставку в 16 процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это беспрецедентное соглашение». Украина и Германия договорились о гарантиях безопасности. На что рассчитывает Киев?

      В Петербурге зарегистрировали первый иск на решение МВД о лишении гражданства

      Раскрыта стоимость PlayStation 5 Pro

      Россиянин остался без жилья и денег из-за мошенников

      В Венгрии заявили о невыполнимой миссии американских сенаторов

      Глава российского региона сообщил об пресеченной атаке ВСУ

      Участницу шоу «Пацанки» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

      Популярный комик осудил радующихся бедам Блиновской россиян

      Стаса Михайлова призвали отправиться в зону СВО

      Популярная стендап-комик раскрыла причину появления напугавших фанатов отеков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше