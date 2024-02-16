Названы сроки снижения ставок по кредитам в России

ВТБ: ставки по кредитам в России снизятся не раньше второй половины 2024 года

Ставки по кредитам в России начнут дешеветь не раньше второй половины 2024 года. Сроки снижения ставок назвали аналитики банка ВТБ, их цитирует РИА Новости.

По итогам заседания совета директоров Центробанка было решено прервать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, и сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Представители регулятора заявили, что текущий уровень ставки уже привел к снижению инфляционных ожиданий и замедлению роста цен. Однако высокий спрос и дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, не позволяют приступить к снижению ставки.

Аналитики ВТБ считают, что кредиты в России начнут дешеветь летом — когда регулятор приступит к смягчению ДКП. Пока же стабилизация зафиксирует рекордную доходность по депозитам, и на рынке продолжится «время вкладчика», добавили они.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, на заседании совета директоров рассматривали как сохранение, так и повышении ставки. Пространство для шагов по смягчению денежно-кредитной политики увеличивается медленно. Кроме того, подчеркнула она, многое зависит от инфляционных ожиданий: если они высоки, кредиты будут дорогими вне зависимости от ставки.

В рамках обновленного прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка на 2024 год увеличилась с 12,5-14,5 процента до 13,5-15,5 процента. Также поднялся с 7-9 до 8-10 процентов ожидаемый уровень показателя на 2025 год. Оценки были скорректированы на фоне озвученного 16 февраля решения совета директоров ЦБ РФ сохранить ключевую ставку в 16 процентов годовых.