Собянин заявил об интеграции ВСМ и транспортной инфраструктуры Москвы

Собянин: Москва обеспечит интеграцию ВСМ и транспортной инфраструктуры города

Власти обеспечат интеграцию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ) и всей городской транспортной инфраструктуры. Такое обещание дал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале после совещания с президентом РФ в Верхней Пышме по новому проекту ВСМ.

В плане новой инфраструктуры, как отмечается, в Москве появятся отдельные остановки высокоскоростного поезда на Ленинградском вокзале, а также в районе «Рижской», «Петровско-Разумовской» и «Зеленоград-Крюково». Утверждается также, что серийное производство поездов может быть налажено на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области.

По словам Собянина, железнодорожная магистраль позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест, также в строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы различные подрядчики со всей страны. «Более чем для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдет ВСМ-1, (…) улучшится качество жизни», — сказано в сообщении.

Помимо этого, мэр столицы отдельно подчеркивает, что реализация проекта позволит значительно сократить время дороги до Твери и Великого Новгорода. Министр транспорта Виталий Савельев также добавил, что движение по магистрали к Петербургу займет всего два часа. При этом сами поезда будут ходить с коротким интервалом.

В начале октября стало известно, что завершить строительство высокоскоростной магистрали хотят до конца 2027 года. Кроме трассы, соединяющей две столицы, ожидается строительство линий Москва — Смоленск — Минск, Воронеж — Адлер, а также Москва — Нижний Новгород — Казань.