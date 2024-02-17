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10:40, 17 февраля 2024Спорт

В Финляндии раскритиковали выступающих в НХЛ россиян

Финский журналист Веннстрем осудил россиян из НХЛ за желание выступить на ОИ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Финский журналист Антти Веннстрем раскритиковал играющих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиян за желание выступить на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит Jatkoaika.

Веннстрем осудил издание The Athletic за то, что были опубликованы сожаления россиян из-за возможного пропуска ОИ. «[Форвард «Миннесоты Уайлд»] Кирилл Капризов, чей нынешний контракт стоит 45 миллионов долларов, говорит, что "это кажется несправедливым". Дорогой Кирилл, я придумал для тебя около 45 миллионов причин помалкивать о справедливости», — заявил журналист.

Также Веннстрем критически отозвался о нападающем «Питтсбург Пингвинс» Евгении Малкине, который ранее говорил о его «непростой ситуации». Кроме того, финн высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине. По его словам, хоккеист должен был четко выразить позицию по политической ситуации в мире.

НХЛ не вводила никаких ограничений для российских хоккеистов. 2 февраля стало известно, что игроки лиги впервые с 2014-го примут участие в Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

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      Дарья Коршунова
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