ВСУ потеряли сотни человек при попытке вывести войска из-под Донецка

Кимаковский: ВСУ потеряли сотни бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) менее чем за сутки потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка. Об этом он сообщил ТАСС.

Кимаковский уточнил, что, по его подсчетам, потери ВСУ превысили три сотни человек и что эта цифра «не финальная». Собеседник агентства добавил, что часть украинской группировки под городом по-прежнему остается в огневом мешке.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Горловке и Пантелеймоновке в ДНР снаряды натовского калибра. Обстрел произошел рано утром 17 февраля.

