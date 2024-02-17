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10:34, 17 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ потеряли сотни человек при попытке вывести войска из-под Донецка

Кимаковский: ВСУ потеряли сотни бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: LIBKOS / AP

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) менее чем за сутки потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка. Об этом он сообщил ТАСС.

Кимаковский уточнил, что, по его подсчетам, потери ВСУ превысили три сотни человек и что эта цифра «не финальная». Собеседник агентства добавил, что часть украинской группировки под городом по-прежнему остается в огневом мешке.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Горловке и Пантелеймоновке в ДНР снаряды натовского калибра. Обстрел произошел рано утром 17 февраля.

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      Алина Черненко
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