«Как будто пелена спадает с глаз». Глава Херсонской области рассказал о переменах с пленными солдатами ВСУ
В мышлении пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят сильные перемены. О них рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях
Многие пленные психологически чувствуют себя лучше
По словам Сальдо, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше, поскольку около них оказываются люди, «к которым они привыкли с детства».
Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится
Также он указал на случаи поступления украинских военнопленных на службу в Вооруженные силы (ВС) России и добровольческие формирования.
Ранее распорядок дня пленных бойцов ВСУ сравнили с пребыванием в доме отдыха
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сравнивал распорядок дня военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском плену с пребыванием в доме отдыха.
Как пишет издание, подъем у украинских военнопленных происходит в 6 часов утра. В течение дня они дважды выходят на прогулку, у них предусмотрено трехразовое питание. Также их не заставляют работать.
Военный аналитик подчеркнул, что раненые бойцы ВСУ получают всю необходимую медицинскую помощь, питание, а также возможность связаться со своими родственниками. Мураховский отметил, что они не подвергаются пыткам, избиениям и унижениям со стороны российских солдат.
В рядах ВСУ царят паника и упаднические настроения
Солдаты ВСУ, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, признались в упаднических настроениях в рядах украинской армии. Об этом рассказывал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, многие из них не знают, как сдаваться. Для них это «единственная реальная возможность сохранить свои жизни», отметил он.
В свою очередь, военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя бегство солдат ВСУ при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском, указывал, что многие из них находятся в состоянии паники. По словам эксперта, личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт, командиров не было на позициях.