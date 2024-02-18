«Как будто пелена спадает с глаз». Глава Херсонской области рассказал о переменах с пленными солдатами ВСУ

Губернатор Сальдо: в мышлении пленных солдатам ВСУ происходят сильные перемены

В мышлении пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят сильные перемены. О них рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Многие пленные психологически чувствуют себя лучше

По словам Сальдо, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше, поскольку около них оказываются люди, «к которым они привыкли с детства».

Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Также он указал на случаи поступления украинских военнопленных на службу в Вооруженные силы (ВС) России и добровольческие формирования.

Ранее распорядок дня пленных бойцов ВСУ сравнили с пребыванием в доме отдыха

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сравнивал распорядок дня военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском плену с пребыванием в доме отдыха.

Как пишет издание, подъем у украинских военнопленных происходит в 6 часов утра. В течение дня они дважды выходят на прогулку, у них предусмотрено трехразовое питание. Также их не заставляют работать.

Военный аналитик подчеркнул, что раненые бойцы ВСУ получают всю необходимую медицинскую помощь, питание, а также возможность связаться со своими родственниками. Мураховский отметил, что они не подвергаются пыткам, избиениям и унижениям со стороны российских солдат.

В рядах ВСУ царят паника и упаднические настроения

Солдаты ВСУ, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, признались в упаднических настроениях в рядах украинской армии. Об этом рассказывал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, многие из них не знают, как сдаваться. Для них это «единственная реальная возможность сохранить свои жизни», отметил он.

В свою очередь, военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя бегство солдат ВСУ при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском, указывал, что многие из них находятся в состоянии паники. По словам эксперта, личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт, командиров не было на позициях.