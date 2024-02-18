Боец Махачев отправил подарок дочери Волкановски после ее шутки про россиянина

Боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев отправил подарок дочери Александра Волкановски после ее шутки про россиянина. Австралиец рассказал об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Помните, я рассказывал о своем диалоге с моей дочкой Арианой? Так вот, Ислам прислал ей подарки, ценю это, спасибо!» — сказал Волкановски на видео, где продемонстрировал презенты от Махачева.

Ранее Волкановски поделился, что его дочь боится грабителей. «Говорю ей: "Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено". А она отвечает: "А если это будет Ислам Махачев?"» — рассказал он.

18 февраля Волкановски проиграл испанцу грузинского происхождения Илии Топурии в главном бою турнира UFC 298. Он утратил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. В предыдущем поединке в октябре 2023-го его нокаутировал Махачев.