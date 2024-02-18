Махачев отправил подарок дочери Волкановски
Боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев отправил подарок дочери Александра Волкановски после ее шутки про россиянина. Австралиец рассказал об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Помните, я рассказывал о своем диалоге с моей дочкой Арианой? Так вот, Ислам прислал ей подарки, ценю это, спасибо!» — сказал Волкановски на видео, где продемонстрировал презенты от Махачева.
Ранее Волкановски поделился, что его дочь боится грабителей. «Говорю ей: "Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено". А она отвечает: "А если это будет Ислам Махачев?"» — рассказал он.
18 февраля Волкановски проиграл испанцу грузинского происхождения Илии Топурии в главном бою турнира UFC 298. Он утратил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. В предыдущем поединке в октябре 2023-го его нокаутировал Махачев.