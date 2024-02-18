Волкановски утратил титул UFC

Австралиец Волкановски досрочно проиграл испанцу Топурии и утратил титул UFC

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски проиграл испанцу грузинского происхождения Илии Топурии в главном бою турнира UFC 298. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась нокаутом во втором раунде. Волкановски утратил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, который перешел Топурии.

На счету 35-летнего Волкановски теперь 26 побед при четырех поражениях. В предыдущем поединке в октябре 2023-го его нокаутировал россиянин Ислам Махачев. Бой прошел в легком весе.

27-летний Топурия впервые завоевал пояс UFC. Всего на его счету 15 побед в 15 профессиональных поединках, семь из которых прошли в UFC.

