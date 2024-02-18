Путин объяснил одну часть интервью Карлсону

Путин: историческая часть интервью Карлсону поможет понять ход нашей мысли

Историческая часть в интервью журналисту Такеру Карлсону призвана помочь понять ход мысли россиян за рубежом. Значение своих ответов президент России Владимир Путин объяснил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает РИА Новости.

Интервью с президентом России вышло ночью 9 февраля. За несколько часов запись с видео разговора набрала в соцсети X десятки миллионов просмотров.

Ранее в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что интервью президента Путина Карлсону вскрыло факт информационной блокады общества в США.

В том же месяце президент Путин, говоря об угрозе ареста американского журналиста Такера Карлсона после интервью в Москве, напомнил, что в сегодняшних США все возможно.

Также Путин обвинил лидеров западных стран в передергивании слов, которые он говорил о причинах начала специальной военной операции в интервью Карлсону. Президент указал, что говорил о том, что Россию обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток.