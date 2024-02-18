Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 18 февраля 2024Россия

Путин объяснил одну часть интервью Карлсону

Путин: историческая часть интервью Карлсону поможет понять ход нашей мысли

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Историческая часть в интервью журналисту Такеру Карлсону призвана помочь понять ход мысли россиян за рубежом. Значение своих ответов президент России Владимир Путин объяснил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает РИА Новости.

Интервью с президентом России вышло ночью 9 февраля. За несколько часов запись с видео разговора набрала в соцсети X десятки миллионов просмотров.

Ранее в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что интервью президента Путина Карлсону вскрыло факт информационной блокады общества в США.

В том же месяце президент Путин, говоря об угрозе ареста американского журналиста Такера Карлсона после интервью в Москве, напомнил, что в сегодняшних США все возможно.

Также Путин обвинил лидеров западных стран в передергивании слов, которые он говорил о причинах начала специальной военной операции в интервью Карлсону. Президент указал, что говорил о том, что Россию обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил одну часть интервью Карлсону

      Путин назвал вопросом жизни и смерти ситуацию с Украиной для России

      Рогов предрек ослабление поддержки Киева Западом после взятия Авдеевки

      Германия пообещала больше тратить на оборону

      Переехавших в Шри-Ланку россиян призвали вернуться на родину

      Волкановски утратил титул UFC

      Рогов рассказал об активизации боев на одном из направлений в зоне СВО

      В России самолет совершил вынужденную посадку из-за обледенения

      Объявлены участники главного боя юбилейного турнира UFC

      В Полтавской области рассказали о повреждении объекта инфраструктуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше