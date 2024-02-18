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00:44, 18 февраля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали взятие российскими военными Авдеевки

Депутат ГД Певцов: после взятия Авдеевки Донецк будут обстреливать меньше

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Авдеевка переходит под контроль России. Это означает то, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией, заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов в Telegram-канале.

«Авдеевка переходит под контроль России! Это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией. Это ключевая победа и поворотный момент!» — отметил он.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в ДНР под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Позже сообщалось, что российские войска после взятия под контроль Авдеевки приступили к окончательной зачистке города от Вооруженных сил Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Марина Совина
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