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14:30, 20 февраля 2024Экономика

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Правительство Белоруссии отказалось от плана присоединения к ВТО
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Marianna Ianovska / Shutterstock / Fotodom

Правительство Белоруссии отказалось от планов по присоединению республики к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом со ссылкой на утвержденную советом министров программу действий на период до 2025 года, опубликованную на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Интерфакс».

Заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (его преемником стала ВТО) Белоруссия подала еще в 1993 году. Работа по вступлению была активизирована правительством страны в 2016 году. Однако позднее, в 2020-м, переговоры о присоединении к организации были приостановлены из-за обвинений Запада в фальсификации итогов президентских выборов в стране.

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В марте 2022 года страны-члены ВТО выступили с совместным заявлением о приостановке рассмотрения заявки Белоруссии из-за решения страны поддержать специальную военную операцию России на Украине. Затем послы стран Евросоюза направили в ВТО обращение против принятия Белоруссии в организацию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам 2023 года товарооборот республики с Россией достиг 54 миллиардов долларов. Столь высоких показателей не фиксировалось за всю историю наблюдений. «По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами», — заявил глава государства.

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