Изменивший имя в честь Путина американский боксер захотел жениться в России

Бывший американский боксер Кевин Джонсон поставил себе задачу жениться в России

Бывший американский боксер Кевин Джонсон, изменивший имя в честь Владимира Путина, поставил себе задачу жениться в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Джонсон отметил, что хочет найти российскую женщину, потому что они лучшие в мире. «Американки и все остальные им проигрывают. Правда, нужно с женщинами быть осторожным», — добавил он.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович.

На профессиональном ринге 44-летний Джонсон провел 61 бой. Он одержал 37 побед, потерпел 22 поражения, дважды поединки с его участием завершались вничью.