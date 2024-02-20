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09:31, 20 февраля 2024Спорт

Месси высказался о влиянии политики на пропуск матчей в Китае

Месси заявил, что не сыграл в матчах в Китае не по политическим причинам

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси вновь обратился к болельщикам из-за ситуации с пропуском матчей в Китае. Его слова передает The Guardian со ссылкой на Weibo.

Месси заявил, что на его выступление повлияли не политические причины. «Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию и не посетил Китай, что я делал много раз», — рассказал он, отметив, что не вышел на поле из-за дискомфорта в мышце.

4 февраля Месси подвергся критике за то, что не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочаровано произошедшим.

Позднее Месси извинился перед фанатами и объяснил, что пропустил матч из-за травмы. «Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — подчеркнул он. Организаторы встречи, в свою очередь, пообещали болельщикам возместить половину стоимости билета.

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