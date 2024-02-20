В Британии предложили выслать российского посла

Британский депутат Эллвуд: настал момент выслать из страны посла России

В Британии захотели выслать посла РФ из страны. С таким предложением выступил депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, пишет ТАСС.

По мнению британского парламентария, настал момент для отзыва российского посла. При этом Эллвуд выразил убежденность в том, что при этом Лондон сможет сохранить «открытые дипломатические каналы, которые остаются важными».

Ранее МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Аналогичным образом поступил МИД Германии. Российского посла также вызывал МИД Финляндии.