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12:57, 20 февраля 2024Наука и техника

Раскрыто состояние американского лунного модуля Nova-C

Intuitive Machines: лунный модуль Nova-C находится в отличном состоянии

Фото: Joe Skipper / Reuters

Направляющийся к Луне посадочный модуль Nova-C после запуска основного двигателя, произведенного 16 февраля, находится в отличном состоянии. Соответствующие данные со ссылкой на американскую компанию Intuitive Machines сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что в общей сложности космический аппарат (КА) на пути к Луне должен совершить три коррекции траектории, предполагающие включение маршевого двигателя.

Ранее компания сообщила, что модуль Nova-C возобновил штатную работу после обновления программного обеспечения. После отделения КА от носителя все системы первого отработали штатно, однако навигационная система модуля отклонила данные звездного датчика.

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Ракета Falcon 9 с лунным модулем Nova-C американской компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

В рамках миссии IM-1 спускаемый модуль должен совершить мягкую посадку 22 февраля в 300 километрах от южного полюса Луны и проработать там до двух недель.

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      Иван Потапов
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