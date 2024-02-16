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18:21, 16 февраля 2024Наука и техника

Стало известно о неполадках американского Nova-C

Intuitive Machines: после обновления ПО модуль Nova-C возобновил штатную работу

Фото: Kim Shiflett / NASA

Лунный модуль Nova-C возобновил штатную работу после обновления программного обеспечения (ПО). О неполадках стало известно из сообщения, опубликованного на сайте американской компании Intuitive Machines.

После отделения космического аппарата (КА) от носителя все системы первого отработали штатно, однако навигационная система модуля отклонила данные звездного датчика. После обновления ПО космический аппарат заработал в штатном режиме.

«Лунный посадочный модуль Nova-C миссии ИМ-1 находится в отличном состоянии», — заявили в компании.

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1 февраля 2024

Ракета Falcon 9 с лунным модулем Nova-C американской компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

В рамках миссии IM-1 спускаемый модуль должен совершить мягкую посадку 22 февраля в 300 километрах от южного полюса Луны и проработать там до двух недель.

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      Иван Потапов
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