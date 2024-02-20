Российский футбольный фанат рассказал об отношении к нему в тюрьме во Франции

Российский фанат Косов рассказал, что в тюрьме во Франции не было дискриминации

Российский футбольный фанат Павел Косов рассказал, как к нему относились в тюрьме во Франции. Его слова приводит РИА Новости.

Косов заявил, что условия в заключении были нормальными, и он не чувствовал дискриминации. «Они не разделяют заключенных на "русский" или "не русский". Окружение у меня было более-менее нормальным. В основном арабы, африканский континент. Они, грубо говоря, поддерживают нашу власть», — поделился мужчина.

Косов отметил, что ощущал поддержку из России. В частности, он поблагодарил еще одного футбольного фаната, Михаила Ивкина, который вместе с ним был задержан и находился под стражей, но вышел на свободу раньше.

Косов и Ивкин были задержаны из-за беспорядков в Марселе на Евро-2016. В драке между российскими и английскими фанатами участвовало более 200 человек.

В 2020 году французский суд приговорил Косова и Ивкина, находившихся под стражей с 2018-го, к десяти и трем годам лишения свободы соответственно. Ивкин вышел на свободу в декабре 2020-го, Косов — по УДО в январе 2024-го.

