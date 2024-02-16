Сидевшего в тюрьме во Франции российского фаната выпустили по УДО

Сидевшего в тюрьме во Франции российского фаната Павла Косова выпустили по УДО

Российского футбольного фаната Павла Косова, с 2018 года сидевшего во французской тюрьме, отпустили по УДО. Об этом сообщил Mash со ссылкой на мать болельщика.

Об освобождении родственнице сообщил адвокат Косова. Теперь российская сторона занимается вопросом его возвращения на родину.

В декабре прошлого года сообщалось, что адвокат направлял запрос на условно-досрочное освобождение болельщика в 2022-м, однако европейские власти отказались удовлетворить его. Во Франции объясняли невозможность возвращения Косова в Россию санкциями и отсутствием прямых рейсов между странами.

В 2020 году французский суд приговорил Косова к десяти годам лишения свободы. Он был задержан из-за участия в беспорядках в Марселе на Евро-2016. По версии следствия, россиянин нанес тяжкие телесные повреждения английскому болельщику.

