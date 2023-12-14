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12:18, 14 декабря 2023Спорт

Находящегося в тюрьме во Франции российского фаната отказались депортировать

Находящегося в тюрьме во Франции фаната Косова отказались депортировать в Россию

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Россиянин Павел Косов, находящийся с 2018 года в тюрьме во Франции, не может вернуться на родину. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Как стало известно источнику, футбольный фанат не может воспользоваться правом на депортацию. Адвокат направлял запрос на условно-досрочное освобождение болельщика в 2022 году, однако европейские власти отказались удовлетворить его. Во Франции объясняли невозможность возвращения Косова в Россию санкциями и отсутствием прямых рейсов между странами.

13 декабря фанаты сербской «Црвены Звезды» выразили поддержку Косову на матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:3). Они вывесили на трибунах баннер «Свободу Павлу Косову».

В 2020 году французский суд приговорил Косова к десяти годам лишения свободы. Еще один российский фанат Михаил Ивкин получил три года тюрьмы и вышел на свободу в декабре 2020-го, так как болельщики находились под стражей с 2018-го.

Косов и Ивкин были задержаны из-за беспорядков в Марселе на Евро-2016. В драке между российскими и английскими фанатами участвовало более 200 человек.

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      Андрей Стрельцов
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