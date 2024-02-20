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15:00, 20 февраля 2024Экономика

В России рассказали о желании Европы покупать российский газ

Министр Шульгинов заявил об ожидании предложения Европы о покупке газа в России

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейские страны должны сами выйти с предложением о сохранении поставок российского газа через Украину, тем более что они сами желают продолжать транзит. О таком ожидании на Дне энергетика на международной выставке-форуме «Россия» заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает РИА Новости.

Вместе с тем он рассказал, что в настоящее время у «Газпрома» нет планов и переговоров по поводу продления поставок по украинской газотранспортной системе. Нынешний договор истекает в конце 2024 года.

Ранее отсутствие переговоров признавал вице-премьер России Александр Новак. В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что все утверждения европейских политиков о ненужности транзита являются абсолютной ерундой и чушью, а движет ими ненависть, потому что Европе нужны российские энергоресурсы.

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Таким образом российские официальные лица реагируют на слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая в разговоре с министром энергетики Украины Германом Галущенко назвала транзит российского раза через Украину излишним.

По оценке европейских регуляторов, к следующему отопительному сезону альтернативные поставщики смогут заместить выпадающие объемы поставок «Газпрома». В свою очередь, Украина намерена полностью закрыть свои потребности собственной добычей.

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      Платон Щукин
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