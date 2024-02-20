Мирошник: в Авдеевке правоохранители собирают информацию о преступлениях Киева

Правоохранительные органы, в частности Следственный комитет России (СКР), начали работу с жителями Авдеевки для сбора информации о преступлениях Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, правоохранители работают с теми, кому удалось эвакуироваться из Авдеевки в пункты временного размещения. Они собирают данные и показания о том, как Украина вела свою политику, в том числе запрет русского языка, давление или политические подозрения, а также нарушение прав человека.

Мирошник отметил, что по мере разминирования и доступа туда гражданских специалистов круг расширится. Сначала следователи будут опираться на показания, а затем на осмотр мест, где потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия Киева.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.