Гиганты Уолл-Стрит сдали назад в борьбе за экологию

NYT: банк JP Morgan и инвесткомпания Pimco вышли из эко-группы Climate Action

Американский банк JP Morgan и инвесткомпания Pimco объявили о выходе из международной программы Climate Action. Почему после стольких лет борьбы за экологию гиганты Уолл-Стрит решили сдать назад, выяснила газета New York Times (NYT).

О прекращении членства в экологической группе также заявили крупнейшие мировые фонды State Street и BlackRock. Решение было принято после недавних изменений в политике группы. Climate Action потребовала от компаний раскрывать экологические данные и публиковать переговоры, в которых фирмы агитировали бы клиентов и партнеров снижать вредные выбросы. По мнению бывших участников коалиции, такая стратегия ставит под контроль деятельность инвестфондов.

Помимо этого, крупнейшие финансовые компании США столкнулись с растущим давлением со стороны партии республиканцев. Консерваторы выступают против ESG-повестки, считая ее политически мотивированной и нарушающей антимонопольное законодательство.

Программа Climate Action 100+ была запущена в 2017 году и направлена на сокращение бизнесом эмиссии в окружающую среду. Коалиция включает в себя более 700 инвестиционных компаний с общим объемом активов в 68 триллионов долларов. Выход из состава таких финансовых конгломератов, как JP Morgan, лишит организацию порядка 14 триллионов долларов.

Ранее старейшие британские университеты, Оксфорд и Кембридж, пошли на шантаж, потребовав от банков прекратить финансировать поставки ископаемого топлива. В противном случае вузы грозят вывести со своих счетов 5 миллиардов фунтов стерлингов.